Overtuigende zege Gerben Morsink in 1,45m Riesenbeck

Gerben Morsink en de achtjarige merrie Carina Z (v. Carthino Z) wonnen gisteren overtuigend het 1,45m hoofdnummer in Riesenbeck. De ruiter uit Enschede was ongeveer twee seconden sneller dan de Ier Eoin Mcmahon met Miss Milly Manou (v. Mylord Carthago). Gerco Schröder werd zesde op de KWPN'er I Will Be Famous (v. Bubalu VDL).

Eoin Mcmahon had al vroeg in de rubriek met Miss Milly Manou de snelste tijd van 71,70 seconden op de klokken gezet. Het leek erop dat de Ier met de winst naar huis zou gaan. Maar daar stak Gerben Morsink aan het eind van de proef een stokje voor. De ruiter die bekend staat dat hij snel kan rijden, maakte dat met Carina Z, een fokproduct van de familie Morsink, helemaal waar. Hij finishte in 69,73 seconden, zo’n twee seconden sneller dan de Ier.

Gerco Schröder reed een sterke, maar niet al te snelle foutloze ronde met de negenjarige I Will Be Famous en klokte de zesde tijd (80,66 seconden). Het paard is gefokt door de Radstake uit Varsselveld en is een halfbroer van Laura Chapots 1.50m-paard Calafornia (v. Ultimo).

Klik hier voor de uitslag.