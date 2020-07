Overtuigende zege Kristen VanderVeen in 2*GP Tryon

Kristen VanderVeen stuurde gisteravond haar Bull Run's Faustino De Tili (v. Berlin) naar de zege in de 2* Grand Prix in Tryon. De Amerikaanse is op snelheid moeilijk te koppen, zo ook in de barrage van de 1,45m-proef. Ze was 2,5 seconde sneller dan de nummer twee, Brittni Raflowitz met Hilton van de Breepoel (v. Contact Van de Heffinck).

Aanvankelijk dacht Kirsten VanderVeen dat het basisparcours de nodige problemen zou opleveren. Toch gingen tien combinaties foutloos door naar de barrage. Eenmaal in die barrage is de Amerikaanse in haar element met de Berlin-zoon Bull Run’s Faustino De Tili. Het paar galoppeerde snel in 36,579 seconden over de finish. “De barrages zijn altijd een plezier met Frosty omdat hij snel kan draaien en hard kan gaan”, aldus VanderVeen.

Ook Raflowitz dubbel nul

Op ruime achterstand werd de voor Israël rijdende Brittni Raflowitz tweede met de BWP’er Hilton van de Breepoel. Met VanderVeen was ze de enige die twee keer de lei schoon hield.

Minikus snelste vierfouter

Todd Minikus werd als snelste vierfouter derde met de Zangersheide merrie Amex Z (v. Andiamo Z). Qua tijd was hij 0,2 seconde langzamer dan Kirsten VanderVeen.

Twee KWPN’ers in top tien

In de top tien kwamen nog twee KWPN’ers. Katherine Strauss stuurde All In (v. Aachen), de halfbroer van het Grand Prix-dressuurpaard Uzzo, naar de zevende plek. De Amerikaanse kreeg acht strafpunten. Ook Bas Moerings voormalige topper Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) kreeg twee balken en werd onder Lillie Keenan tiende.

Bron persbericht