Overtuigende zege Skye Morssinkhof en Nina vh Scheefkasteel in 1,40m CSI2* Ising am Chiemsee

Op de 2* wedstrijd in het Duitse Ising am Chiemsee werd vanmorgen de 1,40m-rubriek direct op tijd afgewerkt. Met een geweldige voorsprong van bijna acht seconden won Skye Morssinkhof met Nina vh Scheefkasteel (v. Numero Uno) de proef. De Oostenrijkse Katharina Rhomberg werd tweede op Zarzuela OLD (v. Diarado) voor Simone Blum ook met een nakomeling van Diarado, Diachacco.

Om half acht kwam Simone Blum met Diachacco als eerste van de 86 combinaties in de baan. De voormalige wereldkampioene stuurde de zoon van Diarado rond in 68,19 seconden rond en bleef daarmee aan de leiding tot na de pauze. Katharina Rhomberg verdreef Blum van de eerste plaats toen ze met Zarzuela OLD een tijd van 67,25 seconden op de klokken zette.

Aan het einde van de rubriek stelde Skye Morssinkhof orde op zaken. Uiterst scherp reed de amazone uit Hierden haar Nina vh Scheefkasteel rond en finishte in 59,53 seconden. Het was ruim genoeg voor de zege.

