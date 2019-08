Overtuigende zege Tiffany Foster en Brighton in 4* Grand Prix Samorin

Tiffany Foster was dit weekend weer terug in Europa en ging in Samorin direct met de overwinning naar huis in de 4* Grand Prix. De Canadese pakte overtuigend de zege in de tweede ronde met haar succespaard Brighton, de dertienjarige KWPN'er van Contendro II gefokt door E. Santing in Wapenveld. Matteo Leonardi werd knap tweede met Jur Vrieling's voormalige paard Zypern III (Casall x Coriano) die hij nog maar net onder het zadel heeft.

De 1,60m Grand Prix van Samorin werd over twee rondes verreden. Acht ruiters kwamen voor die tweede ronde terug in de ring, slechts drie bleven er foutloos. In de tweede ronde overklaste Tiffany Foster met de Contendro-zoon Brighton haar concurrenten. De Canadese reed een snelle, foutloze ronde en finishte in de winnende tijd van 38,22 seconden.

Op 2,5 seconden volgde de Italiaan Matteo Leonardi met de Holsteinse merrie Zypern III. Begin juli debuteerde Leonardi met de dochter van Casall in San Giovanni. Vanaf 2016 tot eind 2018 was Jur Vrieling succesvol met de merrie.

Leonardi’s landgenoot Filippo Marco Bologni werd derde op de negenjarige zoon van Quidam de Revel, Sedik Milano Quilazio. Het paar was de derde foutloze en de tijd van 44,02 seconden lag ver achter de tijd van Foster.

Emile Tacken reed zich in de prijzen met Cas (Viento Uno x Andiamo), hij werd negende. In de eerste omloop tikte het paard een balk uit de lepels.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl