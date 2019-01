Overwinning Wereldbeker Guadalajara blijft in Mexico

De Wereldbeker wedstrijd in het Mexicaanse Guadalajara werd gisteren gewonnen door Salvador Onate. De Mexicaan hield met Big Red (v.Ludwig von Bayern) zijn concullega's op achterstand in de barrage en hield daarmee de overwinning in eigen huis.

Slechts vier combinaties hielden de nul op het scorebord in het basisparcours. Als eerste starter in de barrage wist Onate wat hem te doen stond. Met Big Red, voorheen gereden door onder andere Steve Guerdat, zette de ruiter een snelle tijd neer van 42,66, maar moest onderweg een fout incasseren.

Top drie

Na Onate verscheen Paola Amilibia aan de start in de barrage. De amazone nam niet alle risico met de Berlin-nakomeling V.I.P., maar incasseerde toch een fout in de barrage, waardoor de Spaanse achter Onate belandde. Simon Nizri noteerde met D Amour From Second Life Z (v.Diamant de Semilly) eveneens een fout en werd derde. Het was voor Onate en Big Red de allereerste Wereldbeker, en hierin boekte het duo gelijk een overwinning.

Bron: Horses.nl