Paard Balkbrug 2021 afgelast

Door de verlenging van de lockdown tot en met 2 maart heeft de organisatie van het bekende nationale concours Paard Balkbrug besloten de editie van 2021 te cancelen. Paard Balkbrug zou van 1 tot en met 7 maart plaatsvinden.

Via een persbericht laat de organisatie weten: “Wij gaan bekijken of het een optie is en welke mogelijkheden er nog zijn om de editie 2021 te verplaatsen richting het najaar. Hierbij zijn wij onder andere afhankelijk van de wedstrijd kalender en kunnen hierover voor nu nog geen beslissingen nemen.” Het staat in ieder geval vast, dat in 2022 Paard Balkbrug weer gepland staat in de eerste week van maart.

Veelzijdig evenement

Afgelopen jaar was het concours een druk bezet en veelzijdig evenement met spring- en menrubrieken. In de 1,45m Grote Prijs gingen 21 ruiters van start. Albert Zoer won toen met zijn topper Heechhiem’s Cancun VDM (v. Balou du Rouet).

Bron Horses.nl/persbericht