Paard op CSI Lilleström vermoedelijk besmet met EHV-virus

Een paard wat deelnam aan het Norwegian Horse Festival in Lilleström is naar de dierenkliniek overgebracht. Volgens Ridsport waren er vermoedens dat het paard het EHV-virus zou hebben. Het EHV-virus is het equine herpesvirus dat Rhino kan veroorzaken.

Vrijdagavond werd een Noors paard vanuit Lilleström naar de dierenkliniek gestuurd. Het paard had een verzwakte algemene conditie en daarom werd besloten het paard op te laten nemen. Na verder onderzoek op de kliniek vermoedden de dierenartsen dat het paard mogelijk besmet zou zijn met het EHV-virus. Het concours is er niet om afgelast, en vandaag is de laatste dag van het concours.

Bron: Ridsport/Horses.nl