Paarden Henrik von Eckermann en Evelina Tovek EHV-2 verdacht

Een onaangename verrassing voor Henrik von Eckermann en Evelina Tovek in La Baule. De nummer twee van de wereld en zijn pupil zouden gisteren beginnen aan de Nations Cupwedstrijd in Frankrijk. Maar zoals het Zweedse hippische website Ridsport meldt, werden vier paarden van de Zweedse ploeg ter plaatse van de wedstrijd uitgesloten en staan in quarantaine. Dit gebeurde nadat een van de paarden symptomen van EHV-2 vertoonde. De paarden van Henrik von Eckermann en Evelina Tovek zijn uit de competitie genomen.

Na aankomst op woensdag kreeg een van de vier paarden koorts en bleek later mogelijk besmet te zijn met EVH-2, een ongebruikelijke variant van het herpesvirus. EHV-2 is een variant van het herpesvirus die normaal slechts geringe symptomen veroorzaakt, vertelt dierenarts Rasmus Westgren van het Zweedse team. Gezien de bestaande regels voor infectiepreventie, zijn dit paard en nog drie andere nu geïsoleerd.

Vier paarden in quarantaine

EHV-2 is niet zo besmettelijk als EHV-1 en EHV-4 en veroorzaakt niet dezelfde symptomen. “Ik maak me helemaal geen zorgen over hun toekomst, maar ze mogen hier niet meedoen,” zegt Rasmus Westgren. Het paard dat woensdag koorts had, was donderdag koortsvrij en de andere drie paarden vertoonden geen symptomen. Het plan is nu dat de vier paarden tot nader order in de quarantainestallen blijven en dan in het weekend aan hun reis naar huis beginnen. Het Zweedse team voor de landenwedstrijd, die vandaag wordt gehouden, bestaat nu uit Petronella Andersson, Angelie von Essen en Wilma Hellström.

Bron Spring-reiter/Ridsport