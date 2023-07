Paarden van Lars Kersten terug naar Amerikaanse eigenaar

Aan een vruchtbare samenwerking van twee jaar tussen Lars Kersten en de Amerikaanse SHL Farms is na afloop van het CHIO Aken een eind gekomen. Dat betekent dat de paarden die Lars Kersten reed voor SHL Farms, zoals o.a. Emmerton en Big Beauty Z (v.Big Star Jr KZ), hun loopbaan onder een andere ruiter of amazone zullen vervolgen.

Dat zal nog niet makkelijk zijn om iemand te vinden die Emmerton beter zal laten springen dan Lars Kersten deed daar vele ruiters hem voorgingen en Emmerton nergens functioneerde zoals hij deed onder het zadel van de jonge Limburger. In 2019 bereed Kent Ferrington de destijds 10-jarige Silvio I nakomeling maar na een jaar wisselde de eigenaar van ruiter en werd Marlon Modolo Zanotelli de nieuwe jockey. Blijkbaar was dat ook geen goede match want datzelfde jaar besloot SHL Farms weer dat Steve Guerdat een betere ruiter zou zijn voor het paard, dat toen inmiddels op 1.60m niveau liep ook al was dat met weinig succes. In 2021 ging de carrousel vrolijk door en mochten Rene Dittmer, Darragh Kenny en Kevin Jochems het proberen. Pas met Jochems begon Emmerton goede uitslagen te komen waarop Lars Kersten de teugels in 2022 overnam en met hem constant zeer goede resultaten behaalde op het hoogste niveau.

Reactie Lars Kersten

“Na Aken heb ik met de eigenaren gesproken en we kwamen in goed overleg tot de conclusie dat het beter was om de samenwerking niet te verlengen. Het zal een stap terug zijn voorlopig want een paard als Emmerton heb je niet zomaar vervangen. Gelukkig heb ik Hallilea (v.Zirocco Blue VDL) ook nog die zesde werd in de Rolex Grand Prix in Den Bosch en verder heb ik een paar talentvolle paarden van diverse eigenaren op stal dus uitgeschakeld ben ik zeker niet.”