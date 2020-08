Pals derde in Gold Tour Boedapest

In de Gold Tour op het CSI3W in de Hongaarse hoofdstad is Johnny Pals derde geworden met de KWPN-goedgekeurde Fernando (v. For Pleasure). Pals was in de barrage ruim een seconde langzamer dan laatste starter Alain Jufer uit Zwitserland, die er op Cornet MM (v. Cornet Obolensky) met de winst vandoor ging.