Pals en Emmen scoren op Sentower Park

Johnny Pals reed vanmiddag met zijn hengst A Lee Spring Power (v. Argentinus) naar de derde plaats in de tweefasen rubriek over 1m40 op Sentower Park. Voor Kim Emmen was er met Lady Angeles (v. Los Angeles) opnieuw winst bij de zesjarige paarden.

De tweefasenrubriek leverde een spannende strijd om de eerste vier plaatsen op. Tussen nummer één en nummer vier zat slechts 0,13 seconde in de tweede fase. De winst ging naar thuisruiter Wilm Vermeir met Gentiane de La Pomme (v. Shindler de Muze) in 30,65. Gerrit Nieberg reed met KWPN-merrie Baynounah Fbh (v. Numero Uno) naar de tweede plek in 30,73 seconden en Pals deed 30,76 seconden over zijn derde plaats. Dat was slechts 2/100 sneller dan Fransman Gregory Cottard die vierde werd.

Winst voor Kim Emmen

De rubriek voor zesjarige paarden was opnieuw voor Kim Emmen en Lady Angeles, die dik twee seconden voorbleef op Brecht Goossens met Oechie K (v. I’m special de Muze). Derde werd Axel Vandoorne met Twiggy Blue Z (v. Tornesch).

Bij de zevenjarige kwam Emmen met Tsh First Edition (v. Numero Uno) net naast het podium terecht. Deze rubriek was voor de Britse Zoe Potter met Wings (v. Washington).

Bucci wint hoofdrubriek, klassering voor Schuttert

De hoofdrubriek van de zaterdag was een 1m45 rubriek met barrage. Hier ging de winst naar de Italiaan Piergiorgio Bucci met Centuria 7 (v. Dobel’s Cento). David Will was tweede met Veneno (v. Chacco-Blue) en de derde plaats ging naar Gerrit Nieberg met Chactus (v. Chacco-Blue). Ook hier zat de top drie weer heel dicht op elkaar. Ook Frank Schuttert kwalificeerde zich voor de barrage, waarin zijn achtjarige Cartier SR (v. Canturenter) twee balken liet vallen. Schuttert werd uiteindelijk negende.

