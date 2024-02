Johnny Pals is in Valencia tweede geworden in de 3* Grote prijs over 1,50. Met de 13-jarige Zarkava Hero Z (v. Zandor) reed Pals een foutloze barrage in 41.30 seconden. Alleen Victor Bettendorf was sneller. De Luxemburger stuurde Foxy de la Roque (v. Armitages Boy) in 40.73 seconden naar de eindstreep.