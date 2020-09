Pam Nieuwenhuis en Alicia Bocken bovenaan in België

Op het internationale jeugdconcours in Opglabbeek pakte Pam Nieuwenhuis zaterdag de winst bij de junioren, nadat Alicia Bocken dat vrijdag bij de Children had gedaan. Ook voor Children Britt Schaper en Pien de Boer en voor Young Rider Elize van de Mheen waren er podiumplaatsen vandaag.

Vrijdag reed Children-amazone en Nederlands kapioen Alicia Bocken met haar merrie Dagma (v. Tangelo vd Zuuthoeve) naar de winst in het 1m25 met barrage. Bocken was bijna anderhalve seconde sneller dan de nummer twee, de Belgische Paula Pahl met Easy Kolibra MO.

Junioren: trio KWPN’ers

Junior Pam Nieuwenhuis pakte met Iletto (v. I’m Special de Muze) de eerste plaats in de tweefasen juniorenrubriek op zaterdag. Ze bleef de Poolse Laura Kaplinska met KWPN’er Zazou Szumawa (v. Cantos) ruim 2,5 seconde voor. Die pakte met haar andere paard, KWPN’er Heartcor F (v. Corland), ook de derde plaats in het eindklassement.

Van de Mheen derde bij young riders

In de rubriek direct op tijd voor young riders, was er een derde plaats voor Elize van de Mheen. Met Dakota B (v. Calvaro) bleef de amazone netjes foutloos in het parcours over 1m45. De winst ging hier naar de Amerikaanse Giavanna Rinaldi met RMF Chacco Top (v. Chacco-Blue).

Podium

Ook Britt Schaper en Pien de Boer pakten podiumplaatsen vandaag. In de Tweefasenrubriek voor Children werd Schaper tweede met Heerdestar (v. Zilverstar T) en De Boer derde op Panamera 10 (v. Eklat).

Bron: Horses.nl