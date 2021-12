Parcoursbouwer Uliano Vezzani: ‘Als het paard ontspannen is, heb ik het goed gedaan’

Het parcours is cruciaal in de springsport. Wat je als toeschouwer niet ziet, is de ellenlange voorbereiding die er bij de ontwikkeling hiervan komt kijken. Parcoursbouwer Uliano Vezzani geeft een uniek kijkje achter de schermen waardoor je voortaan met andere ogen de beslissende barrage volgt.

In de video legt Vezzani uit dat het belangrijk is dat je als parcoursbouwer ook zelf ruiter bent (geweest) en dat het belangrijk is om zo te bouwen dat een paard het ook aankan. “Als een ruiter na het parcours lange teugel geeft en het paard is ontspannen en kalm, dan heb ik het goed gedaan”, aldus Vezzani.

Bron: Eurosport