Paris Panthers snellen naar zege in eerste ronde GCL Londen

Met de twee vlotte foutloze rondes van Gregory Wathelet en Ioli Mytilineou domineerden de Paris Panthers de eerste ronde van de Global Champions League in Londen. Wathelet stuurde zijn Iron Man van de Padenborre (v. Darco) als snelste rond en hielp zijn team aan drie seconden voorsprong voor aanvang van ronde twee vanmiddag. De Panthers staan momenteel zevende in het algemeen klassement na een moeilijke start van het seizoen.

Gregory Wathelet legt uit: “We proberen het steeds beter te doen, we zijn niet zo goed begonnen in het begin van het seizoen en we moeten het gewoon elke wedstrijd beter doen en proberen om bovenaan de ranglijst te eindigen. Morgen (zaterdag) zal de tijd belangrijker zijn, maar we waren in ieder geval allebei duidelijk dat is het belangrijkste voor morgen.”

Blessureleed

Het was een perfecte comeback voor Levis de Muze (v. Elvis ter Putte) na enige tijd vrij van blessureleed, zoals Ioli Mytilineou uitlegde: “Hij voelt absoluut geweldig, het is weer zijn eerste grote show, ik deed het gewoon een beetje rustig aan en toen sprong hij eerlijk gezegd ongelooflijk, ik ben zo blij met hem.”

Van der Vleuten en Vrieling een balk

Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling hadden beiden een balk waardoor hun teams Madrid in Motion en Hamburg Giants vandaag vanaf de achtste en dertiende plaats zich omhoog moeten werken. Van der Vleutens teamgenoot Jack Whitaker reed met Equine America Valmy de la Lande (v. Mylord Carthago) een sterke foutloze ronde. Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) kreeg halverwege de ronde een balk.

Jur Vrieling was snel met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) maar kreeg ook een balk. Zijn teamgenoot Sara Vingralkova liep tegen negen strafpunten aan met heer Verdi-nazaat Everdi.

Bron persbericht.