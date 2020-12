Paris Sellon investeert opnieuw in België

Ongeveer een maand geleden kocht Paris Sellon in België de achtjarige merrie Attoucha Hero Z (Aganix Hero x Diamond de Sémilly). Nu heeft de Amerikaanse opnieuw gekozen voor een Zangersheide fokproduct, de achtjarige Mr. Blue-zoon Maxx de Nyze Z. Het paard werd door Lander de Bruyn uitgebracht op 1,40m-1,45m niveau.

Maxx de Nyze Z werd gefokt door Danny Nijs en is een zoon van Mr. Blue uit de merrie Urmina (v. Heartbreaker), die zelf op 1.45m niveau sprong onder het zadel van Danny’s zoon Jens Nijs. Uit Urmina komen de internationale springpaarden Absie en Calvino de Nyze Z. De laatste liep nog onder het zadel van Jelmer Hoekstra en Leon Thijssen.

100.000 euro op veiling

Via de Woodlands Internationale Sale in 2017 werd Maxx de Nyze als één na duurste voor 100.000 euro afgeslagen. Hij kwam in handen van Lander de Bruyn. De Bruyn debuteerde met de zoon van Mr. Blue in 2018 op het internationale circuit. Hun laatste optreden was begin november in Lier waar het paar derde werd in een 1,40m-rubriek.

