Patrice Delaveau en KWPN’er Fleurbelle N grijpen net naast winst 2* GP St. Lô

Naast de 4* Grand Prix stond er afgelopen zondag in St. Lô ook een 2* Grand Prix op het programma. In de 1.45m GP was Geoffrey de Coligny de grote overwinnaar en werd op de hielen gezeten door Patrice Delaveau en de KWPN'er Fleurbelle N (v.Heartbreaker). Laurent Thirion maakte het podium compleet.

Geoffrey de Coligny was in de achtkoppige barrage zijn concullega’s te snel af. Met Raimondo du Plessis (v.Calin du Plessis) klokte de Fransman een tijd van 34.04 en mocht de eerste prijs in ontvangst nemen.

Patrice Delaveau en de 10-jarige Fleurbelle N, gefokt door H. Nijland uit Rijssen, zetten de achtervolging in. Het duo kwam met 34.56 tekort voor de winst en mocht achter de Coligny plaatsnemen in de prijsuitreiking. Laurent Thirion en Berline du Maillet Z (v.Berlin) werden derde met 36.07 seconden.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl