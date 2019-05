Patrice Delaveau ijzersterk in Derby La Baule

In de 1,45m Derby proef was Patrice Delaveau heer en meester. De Fransman hield zijn landgenoot Olivier Guillon en de Ier Mark McAuley achter zich. Met deze overwinning erbij heeft Delaveau al vier keer de derby van La Baule op zijn naam geschreven.

Delaveau stuurde Vestale de Mazure HDC (v.Landor S) foutloos door het Derby parcours heen in 129,94 seconden en was daarmee de winnaar van de rubriek. Olivier Guillon en Andain du Thalie (v.Calvaro) reden foutloos in 143,94 en mochten als tweede opstellen.

Top vijf

Mark McAuley en Miebello (v.Flyinge Quite Easy) maakten het podium compleet. De Ier kwam weliswaar binnen in 128,17, maar door een fout onderweg viel McAuley terug naar de derde plaats. Steve Guerdat finishte met, de voorheen door Kevin Jochems gereden, Evita (v.Canturano) ook sneller dan Delaveau in 129,83, maar ook de Zwitser liet niet alle balken in de lepels liggen. Met vier strafpunten eindigde Guerdat als vierde. Jos Verlooy en Valentine Belmaniere (v.Norway de la Lande) werden vijfde in de 1,45m Derby-rubriek.

Bron: Horses.nl