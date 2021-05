Patrice Delaveau verlaat na 11 jaar Haras des Coudrettes

De Franse springruiter Patrice Delaveau kondigde woensdag op zijn Facebook pagina aan dat hij Haras des Coudrettes gaat verlaten. Delaveau gaat na herstel van zijn schouderoperatie zelfstandig verder. Elf jaar was de ruiter aan de stoeterij verbonden. Hij schrijft: "De afgelopen elf jaar waren voor mij de mooiste van mijn sportcarrière dankzij de naadloze inzet en steun van Haras des Coudrettes, de familie Perron-Pette."

Patrice Delaveau was succesvol met de springpaarden van HDC. De twee zilveren medailles, met het team en individueel, op de wereldruiterspelen in Caen met de Franse hengst Orient Express HDC (v. Quick Star) springen er het meest uit. Daarnaast was de Fransman wereldbeker finalist met Ornella Mail HDC (v. Lando) en Lacrimoso 3 HDC (v. Landjunge).

Schouderoperatie

Delaveau op Facebook: “Enkele weken geleden werd ik aan mijn schouder geopereerd, waardoor ik tot het midden van de zomer niet op het wedstrijdterrein aanwezig zal zijn. Deze gedwongen stilstand stelde me in staat na te denken over de volgende stappen in mijn sportieve carrière en mijn manier van werken. Emmanuèle en Armand Perron-Pette van hun kant willen de sport op hoog niveau blijven dienen, niet alleen in competitieverband maar ook door hun fokkerij.”

Coachen

Er blijft wel een samenwerking bestaan tussen Patrice Delaveau en Haras des Coudrettes. De springruiter zal nog enkele paarden van de stoeterij blijven rijden. Delaveau vestigt zich als zelfstandige op een stal in de buurt van HDC. Daar zijn ook paarden van andere eigenaren welkom en hij gaat zich ook meer richten op coachen van ruiters.

