Patrick Lemmen debuteert in Kronenberg met GP hengst Jilbert van ‘t Ruytershof

Na lange tijd komt de Grand Prix-hengst Jilbert van ‘t Ruytershof (Numero Uno x Cartani) weer in de wedstrijdpiste. Op het CSI2* in De Peelbergen maakt de tienjarige BWP-hengst zijn rentree, niet onder Constant van Paesschen maar in handen van Patrick Lemmen. Jilbert was in april voor het laatst te zien op de GCT in Miami, toen nog onder Van Paesschen.

De tienjarige BWP-hengst Jilbert van ‘t Ruytershof is goedgekeurd bij het BWP. Hij won als vierjarige de hengstencompetitie. Door een blessure moest hij als vijfjarige verstek laten gaan. Een jaar later kwam hij sterk terug met een vijfde plaats in de hengstencompetitie.

De kleinzoon van Diamanthina van ‘t Ruytershof, de volle zus van Harrie Smolders’ Emerald, kwam in 2016 bij de Belg Constant van Paesschen op stal. De zoon van Numero Uno groeide uit tot een succesvol 1,60m-paard. Begin dit jaar kwam een einde aan de samenwerking tussen Stoeterij Van De Helle en Van Paesschen. Wie Jilbert zou gaan rijden was toen nog niet bekend. Nu heeft dan Patrick Lemmen de hengst onder het zadel en heeft gisteren in Kronenberg zijn debuut gehad.

Bron Horseman.be