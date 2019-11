Paul Estermann uit Zwitsers Elite-kader

Vorige week diende het hoger beroep van Paul Estermann voor de rechtbank in Willisau vanwege de beschuldiging van dierenmishandeling. Nadat de Zwitserse springruiter door de rechtbank was veroordeeld, heeft Estermann nu verklaard op de website van de nationale bond met onmiddellijke ingang af te zien van zijn teamlidmaatschap en stapt uit het Elite-kader.

In het voorjaar van 2017 kwam de kwestie voor het eerst aan het licht. De Tsjechisch groom Zdenek Dusek van Paul Estermann overhandigde toen de eerste foto’s van de buik van zijn olympische merrie Castlefield Eclipse (v. Obos Quality) aan de politie. In september werd de springruiter door een openbaar aanklager schuldig bevonden aan dierenmishandeling. Estermann ontkende de beschuldigingen, waardoor de zaak voor de rechtbank in Willisau in hoger beroep kwam.

Voorwaardelijke boete

Opnieuw werd Estermann veroordeeld en hij kreeg een voorwaardelijke boete van 100 dagtarieven van 160 Zwitserse franken en een boete van 4.000 Zwitserse franken opgelegd. Voorwaardelijk betekent dat deze straf voor de proeftijd wordt opgeschort.

Uit Elite-kader

Vooralsnog had de Zwitserse bond geen sancties opgelegd aan Estermann. De springruiter was onder meer lid van het team dat in Rotterdam zesde werd op het EK. Vorig weekend was hij nog actief op het CSI4* in München. Maar Estermann heeft zelf eieren voor zijn geld gekozen door de bond te kennen te geven uit het elite-kader te stappen. Met deze stap wil Estermann de paardensport en de SVPS dienen en ervoor zorgen dat het Zwitserse springteam zich zonder problemen op het nieuwe seizoen met de Olympische Spelen in Tokio kan voorbereiden.

SVPS ziet nog af van interne sancties

De terugtrekking uit het Elite-kader betekent tegelijkertijd dat Paul Estermann voorlopig niet zal starten voor het Zwitserse team in Nations Cup wedstrijden en op kampioenschappen. Deelname aan nationale en internationale wedstrijden is echter wel mogelijk. Omdat de advocaat van Estermann opnieuw beroep heeft aangetekend, ziet de SVPS op dit moment af van mogelijke interne sancties.

Op eigen verzoek heeft Paul Estermann zich ook afgemeld voor de CSI’s in Genève en Bazel.

Bron Grandprix-replay/www.fnch.ch