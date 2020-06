Paul Estermanns Curtis Sitte terug onder nieuwe ruiter

De Zwitserse springruiter Paul Estermann die in opspraak kwam wegens dierenmishandeling, raakte niet alleen zijn plek in het Elite Kader kwijt maar ook een aantal van de paarden die hij uitbracht. Een van die paarden is Curtis Sitte die afgelopen weekend debuteerde onder een nieuwe ruiter.

Ook in Zwitserland zijn de wedstrijden weer begonnen. Op het concours in Müntschemier kwam gisteren een oude bekende in de ring. Ken Balsiger stuurde Paul Estermanns voormalige topper Curtis Sitte (v. Ugano Sitte) foutloos over een 1,30m-parcours.

Onder Estermann was de twaalfjarige hengst al succesvol tot op 1,60m-niveau. Vorige jaar raakte Estermann zijn belangrijkste springpaarden kwijt toen hij werd veroordeeld voor dierenmishandeling. Zo kreeg zijn eerste paard Lord Pepsi (v. Lord Pezi) een Braziliaanse eigenaar en Felipe Amaral nam de teugels van Estermann over.

Andere paarden, waaronder Curtis Sitte, werden ondergebracht bij Bryan Balsiger. Broer Ken zit nu in het zadel van de zoon van Ogano Sitte.

Bron Grandprix.info/Horses.nl