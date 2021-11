Paul O’Shea laat Ierse volkslied klinken in 5* GP Monterrey

Paul O'Shea leidde zijn Major League Show Jumping-team meerdere keren gedurende het seizoen naar de overwinning, maar deze keer veroverde de ruiter in de individuele Grote Prijs de winst. De Ier reed Chancelloress (v.Chacco-Blue) en won zondag de GNP Seguros CSI5* Grand Prix in Monterrey. De Major League Show Jumping is een soort Global Champions League/Tour die wordt verreden op verschillende toplocaties in Noord-Amerika.

O’Shea stelde de snelheid van zijn merrie op de proef en versloeg de Canadese Mario Deslauriers en Bardolina 2 (v.Clarimo) met meer dan een volle seconde. Deze eerste plaats betekende de allereerste 5* GP overwinning voor Chancelloress.

‘Dapper en sterk’

“Als ze springt, is ze dapper en sterk”, zei O’Shea. “[Wat haar speciaal maakt] zijn haar geweldige reflexen. Ze is echt snel en heeft een geweldige techniek. In de dubbelcombinatie hoefde ik nauwelijks te duwen. Toen ik die combinatie zag, was ik blij omdat ze ze heel goed en krachtig springt. De locatie hier was uitstekend en beide wedstrijden in Mexico waren fantastisch.”

Succesvolle dag

Jana Wargers, stalamazone van The Ashford Farm, eindigde als derde aan boord van Limbridge (v.Limbus), een paard dat ze samen met Ashford Farm en Jos Lansink bezit. Het was een succesvolle dag voor Wargers aangezien ze de CSI2* Grand Prix al had gewonnen met Chacco’s Lady 2 (v.Chacco-Blue).

Na twee stops in Mexico keert de Major League Show Jumping terug naar de Verenigde Staten op Desert International Horse Park in Californië. Hier vindt de negende etappe en ook seizoensfinale van de MLSJ-competitie plaats van 2 tot 5 en 8 tot 11 december.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Persbericht/Horses.nl