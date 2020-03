PAVO hengstencompetitie: Bart Lips en I am codex net naast podium

De PAVO-hengstencompetitie werd gisteren voor de 4de en laatste manche vereden op Stal Vincent Martens in het West-Vlaamse Tielt. Om zaterdag twee uur mochten daar de hengsten nog een laatste keer het beste van zichzelf laten zien, vooraleer ze over 2 weken in het Sentower Park verwacht worden voor de grote finale.

Bij de 7-jarige nam Jeroen De Winter opnieuw plaats in het zadel van Nono vd Withoeve (V. Elvis Ter Putte) en schreef zaterdag avond de overwinning op naam. Het duo snelde in de barrage naar een finishtijd van 27.80 seconden en wisten daarmee de concurrentie achter zich te laten. Caroline De Laet moest in diezelfde rubriek genoegen nemen met de tweede plaats. Met haar voshengst New Star Quality (v. Nabab de Rêve) kwam ze in de barrage over de meet in 27.89 seconden waardoor ze opnieuw net naast de overwinning greep. De derde plaats ging naar de bronzen medaillewinnaars van het WK in Lanaken, Jeroen Appelen en de met macht springende Nero de Semilly N (V.Diamant de Semilly). Zij wisten de klok te stoppen op 28.82 seconden.

Vierde plaats voor Bart Lips en I Am Codex

Na de zege van vorige week in de PAVO-hengstencompetitie in Gent moest Bart Lips ditmaal genoegen nemen met de vierde plaats samen met goedgekeurde KWPN-goedgekeurde I Am Codex (V. Codex One). Zij hadden er 29.56 seconden voor nodig om hun barragerit af te leggen en waren zo net iets sneller dan Dieter Vermeiren met Etoille van de Neerheide Z (V. Emerald Van ’t Ruytershof).

Opnieuw winst voor Deraedt

Na de 3de manche van de competitie in Gent al op naam te schrijven bij de 6-jarigen hengsten hebben Christof Deraedt en Obama de la Liniere (V. Marius Claudius) gisteren in Tielt ook de 4de manche op hun palmares mogen bijschrijven. In een barrage waarin 20 combinaties aan de start kwamen, kwam Deraedt in 27.38 seconden over de finish en pakte zo belangrijke punten met het oog op de finale in het Sentower Park. De 2de plaats was voor Jeroen De Winter met Omano BC (V.Cumano) , de winnaars van de 1ste manche in het Azelhof in Lier. Zij stopte de tijd op 27.61 seconden gevolgd door Cindy Perdaen op plek drie in een tijd van 27.88 seconden samen met Jubel’s Mumbo (V. Elton John).

Van den Broeck drie keer foutloos bij de 5-jarige

Bij de vijfjarige wisten 23 combinaties voor een keurige nulronde te zorgen. Tim Van den Broeck was daarbij de grote winnaar. Hij wist met maar liefst drie hengsten foutloos de eindmeet te bereiken, en ook Brent Gaublomme reed met twee hengsten foutloos rond. In het totaalklassement zijn er nog 24 combinaties zijn die bovenaan staan met het maximum van de punten. Tim Van den Broeck is daarbij de enige die met 2 hengsten meedoet voor de eindoverwinning, na gisteren weer de Comme Il Faut-nakomelingen Parfait van het Schaeck (mv. Diamant de Semilly) en Cazan van het Schaeck Z (mv. Vagabond de la Pomme) foutloos naar de finish te loodsen.

30 combinaties foutloos bij de 4-jarige

Het niveau bij de 4-jarige hengsten tijdens deze laatste manche lag bijzonder hoog. Van de 38 combinaties die de ring betreden wisten er maar liefst 30 een foutloze omloop af te leggen. Bob Janssens, Frederik Dekens, Tim Van den Broeck, Christof Deraedt, Gilles Van Hamme, Robin Van Thillo en Jorik Vervoort wisten daarbij allen 2 hengsten foutloos over de eindstreep te brengen. In het totaalklassement zijn er 22 combinaties zijn die met het maximum van de punten naar de finale gaan.

Bron: Hengstencompetitie.be / Horses.nl