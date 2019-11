Peder Fredricson snelt concurrenten voorbij in Stockholm

In de 1.40m CSI 4* openingsproef van Stockholm bleef de winst zojuist in het gastland. Op de Swedish International Horse Show ging Peder Fredricson er vanavond vandoor met de winst. Douglas Lindelöw eindigde als tweede en Jessica Springsteen voorkwam een compleet Zweeds podium. Onze landgenoot Harrie Smolders eindigde bij de beste acht in het klassement.

Fredricson koos H&M Kirlo van den Bosrand (v.Cardento) als zijn troef in dit 1.40m twee-fasen parcours. De Zweed raasde het parcours door in 25.21 seconden en won met meer dan een halve seconde verschil. Fredricson mocht maar liefst 16.000 euro in ontvangst nemen dankzij zijn snelle ronde. Lindelöw en Casquo Blue (v.Chacco-Blue) klokten 25.95 en moesten in hun landgenoot hun meerdere erkennen.

Springsteen steekt stokje voor Zweeds podium

Springsteen nestelde zich op een derde plaats. De amazone finishte met RMF Tinkerbell (v.Incolor) in 26.86 seconden en voorkwam daarmee een compleet Zweeds podium. Alexander Zetterman deed er met Lucky Lisa (v.Heartbeat) net iets langer over, 27.18, en eindigde net naast het podium op de vierde plaats. Harrie Smolders belandde ook in de top acht van het klassement. Smolders reed in het zadel van Une de l’Othain (v.Conterno Grande) een tijd van 32.66 seconden en eindigde als achtste in de proef.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl