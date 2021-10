Peder Fredricson stoot Daniel Deusser van de troon

Voor het eerst in zijn lange carrière is de Zweed Peder Fredricson de nummer één op de FEI wereldranglijst voor springruiters. De succesvolle Fredricson werd in Tokio met zijn land Olympisch kampioen en verzamelde de afgelopen maand zo veel punten dat hij Daniel Deusser voorbij ging op de ranglijst. Deusser stond vier maanden op de eerste plaats. Met een dertiende plaats is Maikel van der Vleuten de beste Nederlander.

Op het EK in Riesenbeck verzamelde Peder Fredricson veel punten. De Zweed won het brons met Catch Me Not S (Cardento). Daarna kwamen de afgelopen maand de nodige punten bij door de goede klasseringen in Rome en St. Tropez met All In (v. Kashmir van Schuttershof) en de KWPN’er Christian K (v. Namelus R).

Deusser nu op twee

Daniel Deusser spekte wel de kas door met Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) de Rolex Grand Prix in Aken te winnen. Maar de Duitser kon niet voorkomen dat Fredricson hem voorbij ging met 225 punten. Martin Fuchs blijft op de derde plaats staan, net als Scott Brash die vierde blijft en Marlon Modolo Zanotelli die vijfde blijft. Steve Guerdat klimt van de tiende naar de zesde plaats. Kent Farrington is nieuw in de top tien. Hij steeg van de dertiende naar de negende plek.

‘Het voelde als het beklimmen van de hoogste berg’

“Eindelijk! Ik kan bijna niet geloven dat het waar is. Ik ben er al zo vaak dichtbij geweest. Op dit moment voelt het ongelooflijk goed”, zei Peder Fredricson tegen de FEI. “Nummer één worden op de wereldranglijst is een doel dat ik een paar jaar geleden heb gesteld. Het voelde soms als het beklimmen van de hoogste berg ter wereld en ik heb verschillende keren bijna de top bereikt, maar ben steeds weer naar beneden gevallen. Het voelt geweldig om eindelijk de top te bereiken en de vlag te kunnen neerzetten.”

Van der Vleuten beste Nederlander

Maikel van der Vleuten is de hoogste geplaatste Nederlander op de ranglijst met een dertiende plaats. Van de Vleuten zakte twee plaatsen. Harrie Smolders steeg een plek naar de 20ste plaats. Bart Bles staat met de 48ste plaats nog net in de top vijftig.

Klik hier voor de FEI wereldranglijst.

Bron Horses.nl/FEI