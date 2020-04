Peder Fredricsson:‘Er zijn ergere dingen dan uitgestelde wedstrijden.’

Het plan was dat All In (Kashmir van Schuttershof x Andiamo) deze zomer zijn laatste grote kampioenschap zou lopen op de Olympische Spelen in Tokio. Nu moet het 14-jarige toppaard van Peder Fredricsson nog een jaar wachten. Of het juist All In wordt die samen met de Zweedse ruiter het kampioenschap zal bijwonen is nog maar de vraag. “Ik moet eerlijk zeggen, dat het me zwaar viel toen de beslissing werd genomen de Spelen een jaar uit te stellen” vertelt Fredricsson in een interview met SVT Sport.

Fredricsson: “Er zijn ergere dingen dan uitgestelde wedstrijden. Op dit moment zitten mensen in een veel ergere situatie. Ik heb geluk dat ik op het platteland woon met de paarden, en gewoon door kan gaan met werken. Ik kan nu ook meer tijd doorbrengen met mijn familie wat ik enorm op prijs stel. Temidden van alle ellende zijn er toch enkele positieve kanten.”

Tokio te ver in het verschiet

Fredricsson zegt: “Het plan was dat ik dit jaar All In op de Olympische Spelen zou rijden. Zo hadden we het schema voor het jaar opgesteld. Dit jaar heeft hij nog geen wedstrijden gelopen. Hij had een tijd rust gehad en ik ben hem weer gaan trainen voor de wedstrijden die hij eigenlijk nu had moeten lopen. De Olympische Spelen is voor volgend jaar nog te ver in het verschiet. Het is moeilijk te zeggen welk paard volgend jaar op het kampioenschap kan lopen. Ik doe het altijd zo dat alle paarden die de potentie hebben als Grand Prix paard op 1.60 niveau, de kans krijgen om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Het paard dat het beste in vorm is rijd ik op een kampioenschap.”

Eindelijk tijd

Voor Fredricsson is het geen ramp om thuis te blijven, de ruiter vertelt: “Normaalgesproken ben ik niet zo vaak thuis. Als ik thuis ben dan zeg ik meestal: ‘Dat moet ik eigenlijk doen, en dat moet nog gebeuren.’ En dan heb ik er geen tijd voor. Nu is het anders, nu heb ik eindelijk tijd. De garage en opslagruimte zijn leeg en opgeruimd, de hindernissen zijn opnieuw geverfd en de rijhal is opgeknapt. Daar zit ook veel voldoening in om zulke dingen eindelijk gedaan te hebben. Op lange termijn is het ook belangrijk dat alles op het bedrijf er netjes en functioneel bij staat om alles op de beste manier te kunnen uitvoeren.” voegt Fredricsson toe.

Bron: SVT