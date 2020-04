Pedro Veniss volgt Cian O’Connor op als nieuwe FEI Athlete Representative

Pedro Veniss is de nieuwe FEI vertegenwoordiger van ruiters en amazones. De Braziliaan neemt de functie over van Maria Gretzer, die interim vertegenwoordiger werd toen Cian O'Connor zich terugtrok na een felle discussie. Het heeft even geduurd, aangezien de vertegenwoordiger op een van de twee laatste Olympische Spelen gestart moet hebben of op de laatste Wereldruiterspelen. Veniss voldoet aan die criteria en is daarom aangesteld als de nieuwe vertegenwoordiger.

Veniss kreeg de kans om de rol op zich te nemen tijdens een bijeenkomst van de International Jumping Riders Club (IJRC) in Barcelona. “Ik heb de rol van FEI Athlete Representative geaccepteerd vanwege m’n passie voor paarden en voor de sport. Ik geloof dat de vertegenwoordiger belangrijk is, omdat deze dient als een manier om de ideeën en gedachten van ruiters en amazones onder de aandacht van de FEI te brengen. Door deze functie op me te nemen hoop ik bij te dragen aan de sport door nauw samen te werken met ruiters en de spring-gemeenschap.”

Veniss

Veniss is al meer dan een decennium te vinden op het hoogste niveau in het internationale springcircuit en won in 2007 team goud met Brazilië op de Pan American Games in Rio de Janeiro in 2007. De ruiter verscheen eveneens aan de start op de FEI Wereldruiterspelen van 2010, 2014, 2018 en de Olympische Spelen van 2008 en 2016. De Braziliaan heeft zich ook voor de OS in Tokyo gekwalificeerd.

“Het uitstellen van de Olympische Spelen zal erg moeilijk zijn voor de ruiters en amazones, omdat we onze trainings- en voorbereidingsprogramma’s opnieuw moeten samenstellen. Gezondheid staat echter voorop en de beslissing om wedstrijden te verzetten is de beste die momenteel beschikbaar is.”

Welzijn staat voorop

Veniss heeft de komende jaren onder andere het doel om de bekendheid van de sport via de grote media te vergroten, maar paardenwelzijn heeft de hoogste prioriteit voor de ruiter. “Mijn grootste zorg betreft het welzijn van paarden naarmate de sport evolueert en groeit. Het is belangrijk om te onthouden dat nieuwe regels en richtlijnen met eerlijkheid en gezond verstand moeten worden opgesteld.”

De springsport is een groeiende sport volgens de Braziliaan: “We kunnen elk jaar betere ruiters en paarden zien, wat erg goed is voor onze sport. We hebben ook nog veel meer uitstekende wedstrijden met zeer goede faciliteiten en prijzengeld, wat de eigenaren ook helpt om in de sport te investeren.”

Veniss neemt de rol van vertegenwoordiger per direct over en zijn termijn zal tot 2022 duren.