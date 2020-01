Peelbergen: Leon Thijssen For President

Geen presidentscampagne, geen ‘fake news’, maar simpelweg een ongenaakbaar optreden gaf Leon Thijssen vanavond in Kronenberg met For President (v. Numero Uno). De Limburger beet zich als enige niet stuk op de tijd van de ogenschijnlijk onklopbare Duitser Tobias Meyer.

Van de 60 combinaties die mochten starten in de Medium Tour finale over 1.40m kwamen er maar liefst 20 foutloos door de finish. In de vervolgens drukbezette barrage was een foutloze rit daarentegen zeker niet voor een meerderheid weggelegd. In het heetst van de strijd hielden slechts vijf duo’s het hout boven.

Routinier

De 31-jarige Tobias Meyer was met Edison D.N. (v. VDL Zirocco Blue) als eerst aan zet en vervolledigde zijn barrage rit in 34.55 seconden. Vier ruiters bewezen dat het sneller kon, maar enkel Leon Thijssen deed dat zonder onderweg een paal uit de lepels te tikken. In een nagenoeg vloeiende rit draaide de routinier uitgekiend rond en klokte uit in 33.66.

‘Zonder risico geen winst’

“Het ging zeker fijn”, reageert de winnaar uit Sevenum. “Ik kwam op de een na laatste hindernis wel erg kort. Ik kon alleen maar hopen dat For President de draai op tijd af zou maken en nog op tijd af kon zetten. Zonder risico ook geen winst. Tobias Meyer is altijd snel en hij heeft zijn leeftijd mee, maar vanavond heeft die ouwe gewonnen”, lacht Thijssen.

Geslaagd debuut

Meyer’s landgenoot Jana Wargers tekende op voor de derde plaats met Cassia Pleasure V (v. Cardento 933) in 35.25 seconden. Met zijn achttien jaren jong sprong Belg Thibeau Spits na een prima sprint van zijn Juragold Bormes (v. Contact van de Heffinck) naar de vierde plaats in 36.25. Arne van Heel besloot een geslaagd debuut concours met Kh S Chester (v. Chacco Blue) met een relatief op safe gereden rit in 41.27 seconden, goed voor de vijfde plaats.

Bron: persbericht