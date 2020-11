‘Pegasus’ gaat viraal met sprong tot in de boomtoppen

Springruiter Michael Duffy werd gefotografeerd toen hij afgelopen vrijdag met de elfjarige Jeff Ten Halven (v. Toulon) in Villamoura aan het opwarmen was voor de 4* Grand Prix. Op de laatste sprong kwam de ruin een heel eind boven de staanders uit. De spectaculaire 'pegasus'-foto ging vervolgens viraal op Instagram. Duffy: "Ik weet dat hij de kracht wel heeft, maar ik was ook verbaasd toen ik de foto zag!".

“Vanuit de hoek waaruit de foto gemaakt is, lijkt het alsof hij bijna in de boomtoppen klimt” stelt de Ier vast. Op de balans van de ruiter is overigens ook weinig aan te merken. Duffy en zijn ruin werden tiende in de GP, met slechts een tijdfout in de basisomloop. “Hij is één van de beste paarden waar ik ooit op gereden heb” zegt Duffy. Hij vormt sinds een jaar een combinatie met Jeff.

De Franse journaliste Jessica Rodrigues nam de foto.

Bron: Instagram / Horse & Hound / Horses.nl