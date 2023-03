Perreau wint jachtspringen Saut Hermès Parijs, Smolders met Uricas zevende

De zaterdagavond in Grand Palais Éphémère Parijs werd afgesloten met het traditionele jachtspringen. De tribunes zaten stampvol enthousiaste met Fransen en de ruiters zette alles op alles om als snelste foutloos naar de finish te rijden. Het was Olivier Perreau die zijn publiek op een thuisoverwinning trakteerde. Als laatste starter deed Harrie Smolders nog een dappere poging maar de ruiter moest genoegen nemen met de zevende plaats.

Het parcours gebouwd over een hoogte van 1.50m bestond uit tien hindernissen. Elke hindernis was goed voor het aantal punten gelijk aan het nummer van de sprong waarbij de laatste hindernis dubbel telde. In totaal konden de ruiters dus 65 punten bij elkaar springen. De gehele top tien sprong het maximaal aantal punten bij elkaar.

Olivier Perreau vs Roger Yvest Bost

Lange tijd was het Roger Yvest Bost die de snelste tijd achter zijn naam had staan. De Fransman heeft een bijzondere eigen stijl van rijden maar het werkt wel. Bost reed zijn Ballerine Du Vilpion in 43.06 seconden naar de finish. Dat het uiteindelijk nog veel sneller kon bewees zijn landgenoot Olivier Perreau. Hij stuurde GL Events Dolce Deceuninck (v. Toulon) in 41.53 seconden naar de finish. Niet alleen was hij daarmee ruim 1.5 seconden sneller maar de tijd was ook ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Eckermann en Smolders

Henrick Von Eckermann schreef eerder vandaag al de 1.50m proef op naam en werd in de afsluitende proef ook nog eens derde. Dit keer stuurde hij Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot) in 43.65 seconden naar de finish en dat was genoeg voor de derde plaats. Harrie Smolders kwam als laatste starter de ring binnen gereden en zoals altijd sprong zijn Uricas van de Kattevennen (v. Uriko) weer zonder moeite naar de finish. De combinatie bleef foutloos en eindigde in 46.65 seconden op de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl