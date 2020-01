Pessoa VDL-dochter Cute S van Peder Fredricson verkocht naar de VS

De Pessoa VDL-nakomeling Cute S (mv.Quite Easy) is verkocht naar de Verenigde Staten. De merrie werd opgeleid door Robin Ingvarsson en brak door op internationaal niveau onder Stephanie Holmén en Peder Fredricson. Wie de merrie gaat rijden is nog niet bekend, maar met 15 januari als deadline voor de Olympische Spelen kan Cute S zomaar als versterking zijn aangeschaft. Dit maakte Ridenews.se bekend.

Afgelopen jaar stuurde Fredricson Cute S naar een derde plaats in de 5* 1.50m Derby van Falsterbo. Holmén reed kort daarna de 11-jarige op Spruce Meadows, in de bijrubrieken van Nations Cup finale in Barcelona en debuteerde een paar maand geleden op 1.60m niveau in de Wereldbeker van Helsinki.

15 januari is de deadline voor paarden die mee doen aan de Olympische Spelen. Dat is de datum dat de paarden van eigenaren moeten zijn van het land waarvoor ze starten volgens Ridenews.

Bron: Ridenews/Horses.nl