Pessoa wint 3*-1,45m in Dinard, Harrie Smolders zevende met Dolinn

Het was vanmorgen een spannende strijd in de barrage van de 3*-1,45m rubriek. Maar liefst twaalf van de 38 combinaties hadden zich hiervoor geplaatst. Harrie Smolders reed een dijk van een wedstrijd met de veertienjarige KWPN'er Dolinn (v. Cardento) en finishte in de tweede tijd. Helaas kreeg hij een balk en werd zevende. De zege ging naar Rodrigo Pessoa met Chili (v. Consolidator).

De twaalf barragekandidaten reden hard voor de hoofdprijs. Rodrigo Pessoa had op de tienjarige Westfaalse merrie tegen het einde van de barrage een snelle nulronde in 37,93 seconden op de klokken gezet en zich op kop van het klassement genesteld. Na hem reden Harrie Smolders en Pessoa’s landgenoot Eduardo Pereira de Menezes nog sneller rond, maar de ruiters noteerden ieder vier strafpunten. Pereira de Menezes was met de KWPN-merrie Geavanta-C (v. Zambesi TN) de snelste van het stel met een tijd van 36,85 seconden en werd zesde. Smolders werd met vier strafpunten in 37,46 seconden zevende.

Achter Pessoa werd Philippe Rozier tweede met Le Coultre de Muze (v. Presley Boy) in 39,23 seconden. De derde plaats was voor de Amerikaanse Maya Aryal op My Girl 52 (v. Montender) in 39,50 seconden.

Klik hier voor de uitslag.