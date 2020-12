Philippe Le Jeune: ‘Mooi om te bouwen aan een landenteam’

Springveteraan Philippe Le Jeune weet van geen ophouden. Met Vigo d'Arsouilles (v. Nabab de Rêve) was Le Jeune wereldkampioen in Lexington, in 2010. De Belg deelt nu zijn ervaring met het Marokkaanse nationale team als coach en trainer. Hij heeft net zijn eerste trainingsweek in Marokko erop zitten. De gerenommeerde Belgische ruiter werd geïnterviewd over zijn nieuwe taak door de Franse website Grand Prix Replay.

“Er is veel te doen, maar ik vind het werk als coach van Marokko erg leuk” vertelt Le Jeune. “Ik was vorige week voor het eerst in Marokko en kon alle ruiters ontmoeten die ik nog niet had gezien. Degenen die bij de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera waren, had ik natuurlijk al ontmoet.” In Spanje sleepte Marokko de teamkwalificatie voor de Olympische Spelen binnen.

Team opbouwen

“Het begon ermee dat ik Abdelkebir Ouaddar zou trainen, in opdracht van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI. De voorzitter van de Marokkaanse hippische federatie was blij met mijn werk en vond dat we een goed team vormden. Het coachen van een landenteam als dat van Marokko was iets dat me al heel lang na aan het hart lag. Niet per se met een groot hippisch land, maar juist om een team op te bouwen met mijn visie en mijn manier om met paarden te werken. Marokkaanse ruiters hebben ook veel geluk met Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, die ik nog niet heb kunnen ontmoeten, en Prins Abdallah, die echt achter de ontwikkeling en ondersteuning van de paardensport in Marokko staan.”

Marokkaans team

Abdelkebir Ouaddar is de senior in het Marokkaanse landenteam. Le Jeune: “Hij is erg goed en heeft de meeste ervaring: hij heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen, de Wereldruiterspelen en heeft verschillende CSI 5 * Grand Prix gewonnen.” “Ghali Boukaa is ook een ervaren ruiter. De jongste van het team, Samy Colman, is vijfentwintig jaar oud en toont veel talent. Het team kan ook rekenen op Leïna Benkhraba, Hicham Frid en Simo Azoum. Deze zeven ruiters hebben veel talent, maar ik denk dat ze zich technisch en in het dressuurmatige werk nog kunnen verbeteren. Ze laten al wel geweldige dingen in het springen zien. Er valt genoeg te verbeteren, maar dat geldt volgens mij voor veel landen” aldus de bondscoach.

‘Niet ten koste van de paarden’

De Olympische Spelen in Tokio, waarvoor het Marokkaanse team werd opgesteld na de diskwalificatie van Qatar, komen er al snel aan. Le Jeune: “Ik was heel blij dat ze zich alle vier konden kwalificeren, voor mij was het een groot succes. Ik heb wel een beetje tegen ze gemopperd na de tweede omloop, waarin een tweede plaats door hun vingers glipte. We hebben een aantal zeer goede paarden, maar we gaan in de eerste plaats naar Tokio om het best mogelijke resultaat te behalen. Ik weet wat ik toen ik zelf in dergelijke teams zat graag had willen horen. Dat is waar ik ze echt kan helpen. Ik ga de strijd aan met paarden die gezond, goed gewerkt, fysiek en technisch klaar zijn. Ik ben niet het type dat wedstrijden rijdt ten koste van paarden. De gezondheid en het welzijn van de paarden staat voorop en met dat in gedachten willen we het team verder helpen.”

Door het vuur

Abdelkebir Ouaddars toppaard Quickly de Kreisker ging onlangs met pensioen. Op de vraag of Ouaddar een paard heeft dat in staat is het stokje over te nemen van Kreisker’s Quickly, antwoordt Le Jeune: “Hij heeft een geweldig paard in Istanbull V.H Ooievaarshof (v. Casall) maar die is wel wat gecompliceerd. Ik heb ervaring met dit soort paarden en kan wel beoordelen hoe we in de trainen verder komen. Istanbull is gevoelig, maar hij gaat wel door het vuur. Hij heeft enorm veel talent en is erg voorzichtig. Ze doen het al erg goed, hoewel het vertrouwen tussen de twee niet meteen was ontstaan. Kebir past zich heel goed aan paarden aan. Het had voor mij geen zin om op zoek te gaan naar paarden van bekende ruiters, want dat paste niet bij zijn rijden.

Wat meer rust

“De wedstrijdstop door corona is volgens mij goed geweest voor zowel de paarden als de ruiters. Ik denk dat deze pauze volgend jaar nieuwe paarden zal opleveren met ruiters die rustig aan hebben kunnen werken. Voor de ruiters is de vaart eruit gegaan, maar het is positief geweest voor de paarden.”

Bron: Grand Prix Replay / Horses.nl