Philipp Weißhaupt stuurt KWPN’er Goldeneye naar winst in Münster

Afgelopen weekend vond in Münster de Westfalen-Woche plaats. Op zaterdagavond werd de 1.45m Preis der Jaguar Landrover Deutschland verreden en Philipp Weißhaupt pronkte bovenaan de uitslagenlijst van deze rubriek met de KWPN'er Goldeneye (v.Back Gammon). Weißhaupt wist in de S**-rubriek Felix Haßmann en Gerrit Nieberg achter zich te houden.

Maar liefst 27 combinaties bereikten de barrage waarvan er 18 nogmaals aan de start verschenen. De allersnelste combinatie was Greta Reinacher met Claudius R (v.Colbert GTI). De Duitse amazone klokte een tijd van 39.44 seconden, maar moest haar snelheid bekopen met een fout en werd achtste. Philipp Weißhaupt en de KWPN’er Goldeneye, gefokt door J. ter Brake en in eigendom van Ludger Beerbaum, profiteerden hiervan en pakten de winst. Het duo klokte een tijd van 40.15 en mochten voorop in de ereronde.

Top vijf

Felix Haßmann kwam vervolgens met een foutloze ronde nog het dichtst in de buurt van Weißhaupt. De Duitse stuurde Carreras (v.Cachas) rond in 41.53 en mocht achter de stalruiter van Beerbaum plaatsnemen in de prijsuitreiking. Gerrit Nieberg, zoon van topruiter Lars Nieberg, maakte het podium compleet. De ruiter reed met Chactus (v.Chacco Blue) een foutloze ronde in 41.65 en mocht als derde opstellen. Met zijn tweede troef Quibelle de la Coeur (v.Quincy Jones) werd Nieberg ook nog vijfde.

Bron: Horses.nl