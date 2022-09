Philipp Weishaupt wint 1,45m rankingproef op KWPN-merrie Just Be Gentle

In eigen huis, in Riesenbeck, won Philipp Weishaupt gisteravond de 2*-rankingpproef met de KWPN-merrie Just Be Gentle. De stalruiter van Ludger Beerbaum was op de dochter van Tyson landgenoot Marcus Ehning en Funky Fred (v. For Pleasure) een seconde te snel af. Frank Schuttert pakte met de vijftiende plaats op Obilix V/H Stuyvenberghof (v. Galisco van Paemel) ook nog prijzengeld mee.

De achtjarige merrie Just Be Gentle werd twee jaar geleden door Ludger Beerbaum aangeschaft nadat ze onder Larissa Bijl hoog scoorde in de Blom Cup. Het fokproduct van Pascal Knijnenburg zet onder Philipp Weishaupt haar succesreeks voort. Gisteravond reed Weishaupt Just Be Gentle als derde de ring binnen en stuurde haar direct in de winnende tijd van 53,39 seconden rond.

Marcus Ehning en zijn zeventienjarige Funky Fred kwamen nog het dichts in de buurt. In 54,46 seconden werden zij tweede. De derde plek ging naar Toni Hassmann op de Holsteinse hengst Contendrix (v. Contendro I). Frank Schuttert was de beste Nederlander op de vijftiende plaats. Hij reed Obilix V/H Stuyvenberghof foutloos rond in 64,12 seconden.

Klik hier voor de uitslag.