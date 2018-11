Philippaerts pakt 1,45m Maastricht, zes Nederlanders in top twaalf

Nicola Philippaerts won zojuist de CSI4* 1,45m rubriek op Jumping Indoor Maastricht. De Belg was zijn 79 concurrenten in het direct op tijd parcours te snel af en schreef de rubriek op zijn naam. Maar liefst zes Nederlanders plaatsten zich bij de beste twaalf in de rubriek, van wie Kevin Jochems het beste resultaat neerzette.