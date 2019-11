Philippaerts-telg snoept nipt overwinning weg voor Leopold van Asten

In de 4* 1.45m rubriek was Thibault Philippaerts Leopold van Asten net te snel af en verwees de Nederlander naar de tweede plek. Eric van der Vleuten, Bart Bles, Jens van Grunsven, Jur Vrieling, Michel Hendrix en Kim Emmen belandden allemaal bij de beste 12 in De Limburger Prijs.

Philippaerts startte in het laatste gedeelte van het deelnemersveld en op dat moment stond Leopold van Asten met VDL Groep Elexia (v.Calvaro Z) aan de leiding. Van Asten zette een tijd neer van 56.27 en was daarmee meer dan een seconde onder de tot toen toe leidende tijd gedoken. Philippaerts stuurde Juvente van de Kakebeek (v.Chatman) net zevenhonderdste van een seconde onder de tijd van de Nederlander. 56.21 was genoeg voor de Belg om voorop te mogen in de ereronde.

Nederlandse drie-kleur

Van Asten moest dus genoegen nemen met de tweede prijs achter Philippaerts die net afgelopen maandag 18 geworden is. Chloe Reid maakte met Souper Shuttle (v.Stakkato) het podium compleet met een tijd van 57.82 seconden. De Nederlandse driekleur werd in de 1.45m uitslagenlijst goed vertegenwoordigd. Eric van der Vleuten was met Djoost Again (v.Cantos) terug te vinden op de vijfde plaats. De Nederlander klokte een tijd van 58.18 en maakte de top vijf compleet. Bart Bles en Expert (v.Tangelo vd Zuuthoeve) werden zevende voor Jens van Grunsven (Doma Sue) en Jur Vrieling (Fiumicino vd Kalevallei) die achtste en negende werden. Michel Hendrix (Entertainer) en Kim Emmen (Teavanta II C Z) eindigden als elfde en twaalfde in het klassement.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl