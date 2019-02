Philippe Guerdat bondscoach Braziliaanse springruiters

De Braziliaanse federatie heeft gisteren bekend gemaakt dat Philippe Guerdat de nieuwe bondscoach van de springruiters wordt. De Zwitser werd eind vorig jaar door de Franse bond ontslagen waar hij sinds 2013 in dienst was. De 68-jarige vader van topruiter Steve Guerdat werd door de Franse ruiters genoemd als een van de beste coaches van de nationale ploeg.

Voordat Philippe Guerdat bondscoach werd van de Fransen, was hij actief als coach van Oekraïne, Spanje, de jeugd van Zwitserland en de Belgische springruiters. Zijn grootste succes was het winnen van de gouden medaille met het Franse team op de Olympische Spelen in Rio. De tegenvallende prestaties op de WEG in Tryon kostte Guerdat de kop.

Ticket voor Tokio

De Brazilianen hebben Guerdat binnengehaald met als eerste doel bij de eerste drie te eindigen op de PanAm Games begin augustus. Hier wil het land een ticket bemachtigen voor de Olympische Spelen in Tokio. Pedro Paulo Lacerda, directeur van de Braziliaanse bond, zegt op de website Revista Horse: “We hebben veel vertrouwen in het werk en de ervaring van Phillipe Guerdat, hij was de coach was van het huidige Olympische kampioensteam.”

Nations Cup La Baule

De eerste wedstrijd die de Braziliaanse springruiters onder leiding van Guerdat rijden is de Nations Cup in La Baule, half mei. Vorig jaar won het land daar de landenwedstrijd met Luiz Felipe de Azevedo Filho op Chaccomo, Felipe Amaral op Germanico T, Yuri Mansur op Vitiki en de topcombinatie Pedro Veniss en Quabri de L’Isle.

Bron Revista Horse