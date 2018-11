Philippe Guerdat stopt als bondscoach Franse springruiters

Zes jaar was Philippe Guerdat bondscoach van het Franse springteam. De Franse hippische bond maakte gisteren bekend dat aan de samenwerking met de Zwitser een einde komt. Oorzaak van de scheiding is dat het springteam zich niet voor de Olympische Spelen van Tokio kon kwalificeren.

De Franse bond zei in de verklaring dat ze het oude systeem willen opheffen en geheel reorganiseren. Natuurlijk was het voor de bond een flinke slag dat het team in Tryon de kwalificatie voor de Olympische Spelen misliep. Het kost Philippe Guerdat, vader van de Zwitserse topruiter Steve, de kop.

Team goud in Rio

Guerdat verruilde destijds zijn functie als chef d’équipe van de Belgen voor het Frans springteam. Hij volgde in Frankrijk Henk Nooren op. In zijn eerste jaar als bondscoach wonnen de Fransen de finale van de Nations Cup in Barcelona. Hoogte punt was de gouden medaille met het team op de Olympische Spelen in Rio. Daarna bleven de successen uit. In Tryon op de wereldruiterspelen werden de Fransen teleurstellend negende waardoor ze zich niet kwalificeerden voor de Spelen van 2020 in Tokio. Het jaar werd nog goed gemaakt door een tweede plek in de finale van de Nations Cup serie.

De bond is met Philippe Rozier in gesprek als opvolger voor Guerdat.

Bron Spring-reiter.de