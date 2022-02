Piergiorgio Bucci sluit zich aan bij team Scuderia 1918

Het team van Scuderia 1918 is nog meer Italiaanser geworden met de komst van springruiter Piergiorgio Bucci. De in Budel wonende Bucci rijdt nu in de kleuren van de Scuderia omdat zij mede-eigenaar zijn geworden van Bucci's topper Casago (v. Casall).

Met de komst van Piergiorgio Bucci en Casago heeft Scuderia 1918 opnieuw een sterke combinatie in hun team. Ruiters als Daniel Deusser, Lorenzo de Luca, Kevin Staut, Giulia Martinengo Marquet en eventingruiters Michael Jung, Pietro Grandis en Kevin McNab behoren al tot het team.

Italiaans kampioen 2020

Casago is het kroonjuweel van ‘Stal Bucci’. De Holsteiner hengst is geboren in Nederland bij Martien van der Bruggen. De zoon van Casall is goedgekeurd bij het KWPN en Selle Français. Als vijfjarige kwam Casago bij Piergiorgio Bucci. In 2020 won het paar het Italiaans kampioenschap. Op de FEI wereldranglijst staat Bucci op plaats 47.

Bron Persbericht Scuderia 1918