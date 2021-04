Piet Raijmakers begint dag met zege in Bonheiden

Voor Piet Raijmakers is de zaterdag goed begonnen. Met de tienjarige merrie Gomez Imprezz (v. Nabab de Reve) won hij vanmorgen de 2* 1.30m-rubriek direct op tijd. Hij was een anderhalve seconde sneller dan de Belgen Steve Auwers met Incredible (v. Zirocco Blue VDL) en Vincent Lambrecht met Gino van de Vrunte (v. Jokinal de Bornival).

47 combinaties begonnen vanmorgen aan de eerste rubriek van de dag. Driekwart van hen bleef foutloos over het 1.30m-parcours. In de tijd van 53,88 seconden won Piet Raijmakers de wedstrijd met de KWPN-merrie Gomez Imprezz. Een ruime zege want Steve Auwers was met de achtjarige KWPN’er Incredible bijna anderhalve seconde langzamer (55,43 seconden). Vincent Lambrecht klokte met Gino van de Brunte 55,85 seconden en werd derde.

Kim Couwenberg was de tweede Nederlander in de uitslag. De amazone bleef met de NRPS’er Goodluck A.C. foutloos, maar kwam net buiten de prijzen.

