Piet Raijmakers Jr beslist vroeg 3* Small Tour in Kessel

De eerste rubriek van de vrijdag op JPM International in Kessel kwam in handen van Piet Raijmakers Jr. Al vroeg in de rubriek reed hij met Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) een foutloze ronde in de snelste tijd van 64,66 seconden. Het Zuid Nederlandse feestje in de 3* 1,40m-proef werd compleet gemaakt door de tweede plek van Leon Thijssen met Faithless MVDL (v. Ukato) en de vierde plaats van John Steeghs en Indigo (v. Numero Uno).