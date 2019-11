Piet Raijmakers jr doet goede zaken in Lier

Op het Azelhof in Lier begon gisteren de 2*-wedstrijd. Piet Raijmakers jr had een goede start. Hij won met Van Schijndel's Olaya Z (v. Ogano Sitte) de rubriek voor zevenjarige paarden. In de 1,40m hoofdrubriek van de dag werd hij derde op Van Schijndel's Amberlina (v. Tangelo vd Zuuthoeve).

De rubriek voor de zevenjarige springpaarden was een Twee Fasen-parcours. Meer dan de helft van de deelnemers bleven in de eerste foutloos. Piet Raijmakers reed op Van Schijndel’s Olaya Z een sterke ronde en finishte in de snelste tijd van 31,21 seconden. De Belg Christophe Vanderhasselt had op dat moment de leiding met Angelika Hero Z (v. Aganix Du Seigneur), maar Raijmakers was op de meet drie tiende sneller. Derde werd de Duitse Janina Blotz op Howard, een KWPN’er van Crespo VDL. Blotz eindigde 0,5 seconden achter de Belg.

1,40m-rubriek

In de hoofdrubriek van gisteren, een 1,40m-proef direct op tijd moest Raijmakers al vroeg van start met de Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Van Schijndel’s Amberlina. Hij snelde foutloos rond en zette de tijd scherp op 61,63 seconden. Pas aan het einde van de rubriek met meer dan 110 combinaties werd Raijmakers voorbij gestreefd, eerst door Harry Allen met Dis Moi Tout De Clairbois (v. Ugano Sitte) foutloos in 60,92 seconden en vervolgens door Joao Victor Castro op Castle B Explosion (v. Waldo). De Braziliaan won in 59,53 seconden.

Bron Horses.nl