Piet Raijmakers Jr houdt Leopold van Asten achter zich en wint 1.45m Braunschweig

De Nederlandse ruiters waren gisteren al in bloedvorm en ook vandaag gingen ze op herhaling. Piet Raijmakers Jr en Leopold van Asten vochten in de barrage van het 1.45m in Braunschweig om de eerste plaats. Raijmakers Jr trok aan het langste eind en schreef de rubriek op naam. Leopold van Asten werd nipt tweede.

In de CSI4* rubriek over een hoogte van 1.45m met barrage kwamen 46 combinaties aan start waarvan er maar vijf mochten terugkeren voor de barrage. Piet Raijmakers Jr had goed opgelet en reed nergens een meter te veel. Hij stuurde zijn van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) in 35.69 seconden naar de finish en schreef de rubriek daarmee op naam. Nipt daarachter eindigde Leopold van Asten op de tweede plaats. Hij reed op zijn beurt VDL Groep Victoria (v. Do Spiritivo) in 35.83 seconden naar de finish. De top drie werd compleet gemaakt door Richard Kierkegaard met Pica Pica Z (v. Pilgrim).

Uitslag

Bron: Horses.nl