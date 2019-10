Piet Raijmakers Jr. net naast podium in Herning

Een mooi succes in Herning voor Piet Raijmakers Jr.. Hij stuurde de zevenjarige Olaya Z naar de vierde plaats in de CSI3* over 1,40 meter. De overwinning was voor Guido jr. Klatte, die als enige met de twaalfjarige Coolio 23 (v. Contendro I) onder de 60 seconden wist te blijven.

Achter de Duitse Klatte eindigden twee Denen. In een eindtijd van 63,43 seconden was de tweede tijd voor Hans Ley in het zadel van Kong’s Alli (v. Bogegardens Apollo). Slechts 0,02 seconden langzamer was zijn landgenote Tina Lund met de zestienjarige merrie Centina 10 (v. Dobel’s Cento).

Raijmakers jr.

Piet Raijmakers jr. belandde net naast het podium met de pas zevenjarige Olaya Z (v. Ogano Sitte) en noteerde tijd van 63,67 seconden. Deze merrie is de halfzus van Van Schijndel’s Chopard (v. Rascin), die door de familie Raijmakers werd gefokt en nu op 1,60 meter niveau loopt onder de Italiaanse Natale Chiaudan. Olaya Z werd gefokt door F. van Och en is mede-eigendom met Piet Raijmakers jr..

