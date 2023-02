Piet Raijmakers jr opent CSI2* in Gent met overwinning

De 1,30m Twee Fasen Special was vanmorgen de openingsrubriek van het CSI in Gent. Al heel vroeg in de proef stuurde Piet Raijmakers zijn Van Schijndel's Hanibal (Rascin x Indoctro) heel snel en foutloos rond. De 21,32 seconden waarmee hij over de finish kwam bleek goed voor de overwinning.

Als zesde kwam Raijmakers in de piste met de Rascin-zoon Hanibal. Het paar is de laatste tijd moeilijk te kloppen met internationaal negen overwinningen vorig jaar en alweer drie top drie klasseringen dit jaar. Ook nu bleek de tijd van 21,32 seconden de winnende tijd te zijn.

Achter Raijmakers volgden drie Belgen op de plaatsen twee tot en met vier. Koen de Waele kwam op Simply Magic KDW Z (Scendix x Caretino) met 21,74 seconden dicht in de buurt van de eerste plek. Derde werd Tom Sneppe met Pippa ter Linden (Richebourg x Cento) in 22,64 seconden, gevolgd door Aubri Noyez met de KWPN’er Idle Boy VL (Glasgow-W vh Merelsnest x French Buffet xx) in 22,94 seconden. Erika Lickhammer-Van Helmond maakte de top vijf vol. De Zweedse klokte met Koberlina TN (Eldorado van de Zeshoek x Verdi) een tijd van 22,95seconden.

Bron Horses.nl