Piet Raijmakers jr vierde in Drammen

Op de openingsdag van het CSIO in het Noorse Drammen werd Piet Raijmakers jr vierde met Grand Prix RV (v. Vigo D Arsouilles) in de 1,40m rubriek. Martin Dinesen Neergaard uit Denemarken won overtuigend voor de Franse ruiters Bernard Briand Chevalier en Emeric George.

In de Twee Fasen-proef over 1,40m reden tien combinaties twee foutloze rondjes. Martin Dinesen Neergaard deed dat als snelste met de Hannoveraans gefokte Swedish Dynamite (v. Sampres). De Deen klokte in de tweede fase 44,17 seconden. In 45,43 werd Bernard Briand Chevalier tweede met Uneven Sunheup (v. Air Jordan). Zijn landgenoot Emeric George volgde de derde plaats met Duo du Ru (v. Vagabond de La Pomme) in 46,20 seconden.

Piet Raijmakers stuurde de tienjarige Grand Prix RV rond in 48,77 seconden, goed voor de vierde plek. De zoon van Vigo d’Arsouilles is gefokt door Stoeterij Renken in Vriescheloo. Jens van Grunsven was de langzaamste foutloze, hij werd tiende met Diarindo Z (v. Diarado). De elfjarige ruin liep tot voor kort onder het zadel van Caroline Müller.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl