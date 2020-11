Piet Raijmakers Jr. wint weer in Lier

Piet Raijmakers jr. is goed op dreef dit weekend op het CSI2* in Lier. Met Gomez Imprezz won hij al een rubriek en zojuist zette hij de 1,35m rubriek op zijn naam met de achtjarige Berlin-dochter Haya. Raijmakers verwees de Belg Jeroen de Winter naar de tweede plaats met drie honderdste verschil.

In de 2*-1,35m-rubriek, een twee fasen speciaal, kwamen 64 combinaties aan de start. Een mooie proef waarin meer dan de helft van de ruiters dubbel nul bleven. Piet Raijmakers startte in het laatste deel van de startlijst met de Berlin-dochter Haya. Raijmakers reed een fijne, snelle ronde met de merrie, die hij nog niet vaak internationaal heeft uitgebracht. Hij klokte een tijd van 25,07 seconden en verbeterde de tijd van Jake Hunter, die aan de leiding ging met Cleopatra (v. Quick Star), met een halve seconde.

Minimale verschillen

Na Raijmakers kwamen nog sterke ruiters en was het nog een paar keer billen knijpen voor de Brabander. Jeroen de Winter stuurde zijn Gretel S (v. Corland) even later rond in 25,10 seconden. Ook Agustin Covarrubias kwam dichtbij. De Chileen zette met de Larino-zoon Larbraker 25,12 op de klokken.

Zigali P S

Ook de nummer vijf Gilles Thomas reed een tijd onder de 26 seconden, hij stuurde de KWPN-merrie Futricia van Beek rond in 25,87 seconden. Op de zesde plaats zagen we een oude bekende terug. De inmiddels zestienjarige Zigali P S (v. Kigali), die vroeger succesvol was onder Eric Lamaze en Tiffany Forster, debuteerde in Lier onder zijn nieuwe amazone de veertienjarige Belgische Louise Ameeuw.

Bron Horses.nl