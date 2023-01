Piet Raijmakers Jr zesde in 1,45 Duitsland

Met Van Schijndel's Gladstone (v. Grison van den Bisschop) is Piet Raijmakers Jr zesde geworden in de afsluitende 1,45 rubriek met barrage in Neustadt Dosse, Duitsland. De winst was voor Mynou Diederichsmeier en Quick and Fly (v. Quaid I). Ook de tweede plaats ging naar een Duitse amazone: Christin Wascher met Quincy 200 (v. Quintero).

Christian Jansen uit Denemarken was derde met Aagaardens Calina (v. Careful 28). Raijmakers was de enige Nederlander in de barrage. Bert Jan van de Pol had vier strafpunten in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl